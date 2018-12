in foto: Immagine di repertorio

Prende a pugni in faccia una donna per rubarle la borsetta: rapina violenta all'alba del 25 dicembre in piazza della Repubblica, a Milano. La vittima, una donna di 36 anni, è finita nel mirino di un rapinatore di 28 anni, gambiano. Il giovane si è avvicinato alla vittima e per strapparle via la borsetta ed il suo contenuto non ha esitato a colpirla con alcuni pugni in pieno volto.

Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri ha assistito alla scena: dopo un breve inseguimento i militari della Compagnia Duomo hanno intercettato il 28enne. Il rapinatore ha opposto resistenza e poco dopo è stato immobilizzato e fermato dai carabinieri. La vittima, soccorsa e rassicurata dai militari, è poi stata medicata sul posto e la borsetta le è stata riconsegnata. L'autore della rapina, un senza fissa dimora, aveva anche precedenti penali è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.