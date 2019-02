Ha cercato di portare via 200 euro di merce non pagandola e per questo una volta scoperto si è dato alla fuga finendo per aggredire anche le due guardie giurate all'esterno del supermercato. È accaduto a Milano, all'interno del supermercato Esselunga di via Ripamonti, forse uno dei più grandi della catena: l'uomo, un 63enne italiano e senza alcun precedente penale, ha tentato di uscire dallo store senza pagare un grosso quantitativo di spesa, contenente prodotti per oltre 200 euro.

L'uomo è stato così braccato dai vigilantes che però hanno avuto la peggio visto che il ladro ha tentato la fuga colpendoli con dei pugni e scaraventandoli a terra: una volta giunto all'uscita però è stato nuovamente braccato dagli addetti alla sicurezza che lo hanno definitivamente fermato e allertato i carabinieri. Una volta giunti sul posto i militari hanno arrestato l'uomo. L'episodio si è verificato ieri, martedì 19 febbraio, poco dopo le 15.