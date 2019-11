in foto: Immagine di repertorio

Si segnalano rallentamenti nella tarda serata di oggi, mercoledì 6 novembre, sulla linea M2 della metropolitana di Milano. Atm spiega su Twitter che "è stato fatto uscire un treno fuori servizio, per questo i treni viaggiano con qualche minuto in più. Ci scusiamo per i maggiori tempi d'attesa e percorrenza". I rallentamenti sono segnalati in direzione Gessate/Cologno e sono stati comunicati anche attraverso gli altoparlanti nelle diverse stazioni della M2. Si segnalano code sulle scale alla fermata Sant'Ambrogio.

Atm informa ancora che i treni stanno viaggiando con alcuni minuti di ritardo, ma senza interruzioni sulla linea. Ci scusiamo per i maggiori tempi d'attesa".