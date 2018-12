in foto: Stazione della linea Verde della Metropolitana di Milano (Wikipedia)

Circolazione a singhiozzi per i treni metropolitani della linea M2 di Milano. Secondo quanto comunicato dall'Azienda Trasporti Milano, sul proprio account Twitter, questa mattina a causa di un intervento tecnico sulla rete aerea danneggiata tra Gobba e Vimodrone, i treni della metropolitana verde sono stati sospesi per diversi minuti, proprio nell'orario di punta, quello in cui tutti i pendolari utilizzano la metro per raggiungere il luogo di lavoro o di studio. Dopo diversi minuti la circolazione ha ripreso a funzionare ma i treni sono giunti comunque con molto ritardo e molto affollati.

La stessa Atm ha poi continuato ad informare i propri viaggiatori dei rallentamenti in risposta alle continue segnalazioni che sono giunte sui social dai pendolari: a Vimodrone fanno sapere che i treni fermano sullo stesso binario, sottolineando che nonostante la circolazione sia ripresa ci sono forti rallentamenti su tutta la linea in entrambe le direzioni. Ulteriori aggiornamenti qui.