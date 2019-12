in foto: immagine di repertorio

La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata all'alba, verso le 7.20 di stamattina venerdì 6 dicembre, quando qualcuno ha notato il suo corpo. Sul posto si sono precipitati in codice rosso due ambulanze e un'automedica, seguite dalla polizia locale e i carabinieri, ma per lui non c'è stato niente da fare. Un ragazzo di 25 anni è strato trovato morto al parco delle Cave Milano, all'altezza di via Pompeo Marchesi, zona di Quarto Cagnino, impiccato a un albero. Secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe ormai acclarato il suicidio, tanto che gli agenti stanno già provvedendo alla restituzione della salma ai familiari. Ora, servirà indagare per capire le motivazioni all'origine del gesto estremo compiuto dal giovane, del quale non sono ancora state comunicate le generalità.