Rapinatore maldestro in azione a Milano. Ieri sera, attorno alle 20.30, un ragazzo di 22 anni ha tentato un colpo in un supermercato in piazzale Cadorna, a pochi passi dal Castello sforzesco. Dopo aver rubato dei generi alimentari di poco valore il giovane ha provato a dileguarsi col bottino, ma è stato bloccato da un vigilante. L'addetto alla security lo ha trattenuto per la giacca: il 22enne è riuscito comunque a scappare ma ha lasciato sul posto il giubbotto e i prodotti che aveva provato a rubare. Poco dopo il giovane, non contento di averla fatta franca, è tornato in piazzale Cadorna intenzionato a riprendersi il suo giubbotto: ha aggredito il vigilante che però lo ha immobilizzato e ha chiamato la polizia. Gli agenti di una volante della questura sono intervenuti in pochi minuti e hanno arrestato il rapinatore. Dai controlli è emerso che il giovane è un ragazzo di nazionalità rumena, incensurato. Il suo tentativo di rapina si è risolto in un clamoroso flop di cui dovrà rendere conto davanti alla giustizia.