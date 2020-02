in foto: (Immagine di repertorio)

Macabra scoperta nei pressi di piazzale Aquileia a Milano. Questa mattina, martedì 4 febbraio, un passante si è imbattuto nel cadavere di un ragazzo all'interno di un parco giochi per bambini, non molto distante dal carcere di San Vittore. L'identificazione del deceduto è stata possibile grazie alla tessera Atm ritrovata nel suo portafoglio: si tratta di un ragazzo di 21 anni che già si trovava in rigor mortis nel momento dell'avvenuto ritrovamento. Stando a quanto riferito dalla questura di Milano il cadavere del 21enne non presentava alcun segno di violenza: si pensa a un possibile malore, anche se non vi è nulla di certo e devono ancora essere effettuati gli esami clinici per accertare le cause effettive del decesso.

I dati a disposizione delle forze dell'ordine

Gli agenti della questura di Milano sono al lavoro per tentare di ricostruire quanto accaduto nel parco giochi di piazzale Aquileia. Al momento, oltre alle generalità del ragazzo ritrovato morto, le forze dell'ordine hanno stabilito che non si tratterebbe di una persona senza fissa dimora, in quanto nato e residente a Milano. Non si tratta inoltre di una persona con precedenti di alcun tipo con la giustizia. Di fianco a lui sono state rinvenute anche diverse scatole di medicinali, ma non è ancora possibile affermare con certezza se la sua morte sia dovuta a un gesto volontario o a un malore improvviso. Nelle prossime ore si attendono ulteriori risvolti che possano fare luce su una vicenda fin qui avvolta da un alone di mistero.