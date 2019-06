Pomeriggio di follia martedì a Milano dove un ragazzo di 26 anni è stato malmenato da un uomo mentre passeggiava in strada: l'aggressore lo ha colpito improvvisamente e senza alcun motivo tanto da tramortirlo. Per fortuna il ragazzo è stato salvato da tempestivo intervento di una guardia penitenziaria che si trovava a passare di lì per caso. Tutto è accaduto intorno alle 21.30 in via Ortles, traversa di via Ripamonti: la vittima stava camminando da sola quando dopo aver girato l'angolo per immettersi lungo la strada principale ha incrociato sul suo cammino un uomo, un 34enne di nazionalità polacca, che lo ha colpito al volto un pungo. Il 26enne tramortito dall'inaspettato e violento attacco si è accasciato al suolo e qui l'aggressore ha continuato a colpirlo con calci e pugni fino all'arrivo di un uomo, un 51enne, agente di polizia penitenziaria che passava di lì per caso con la figlia ed è immediatamente intervenuto per fermare il pestaggio.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri: aveva già aggredito un vigilantes durante un furto

La violenza del 31enne si è riversata anche su di lui colpito al volto con uno schiaffo: poco dopo sono giunti sul posto i carabinieri del Radiomobile, che lo hanno immobilizzato e arrestato con le accuse di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'aggressore era già noto alle forze dell'ordine: solo qualche settimana fa era stato arrestato per aver aggredito una guardia giurata in servizio in un supermercato in centro dopo essere stato scoperto a rubare. In via Ortles è intervenuto poi il personale medico con due ambulanze: l'agente intervenuto in difesa del giovane è stato trasportato all'ospedale San Paolo, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni, mentre il 26enne si è stato ricoverato al Policlinico per un grave trauma cranico.