in foto: immagine di repertorio

"Ti sposti?", aveva chiesto a più riprese la ragazza all'uomo che stava bloccando la salita ai passeggeri del bus in fermata. Uno, due, tre volte. Nessuna risposta. Poi, una volta riuscita a salire sul mezzo insieme alla figlioletta, si è presa la sua personale rivincita colpendolo con qualche schiaffo. A rimanere vittima dell'aggressione però, all'insaputa della 27enne, è stato un 35enne sordomuto che non si era accorto delle richieste della donna e non aveva quindi potuto aiutarla.

L'aggressione e l'imbarazzo della donna

L'aggressione è stata registrata sul bus della linea 63 di Atm all'altezza di via Nikolajevka, nel quartiere di Baggio a Milano, all'angolo con via delle Forze Armate verso le 16.30 nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 dicembre. Solo dopo lo schiaffeggiamento la donna, di nazionalità ucraina, si è resa conto del pasticcio in cui si era infilata. Allertate dagli altri passeggeri le forze dell'ordine, l'uomo è stato soccorso sul posto dagli operatori del 118 senza bisogno di essere trasportato in ospedale, con grande imbarazzo dell'autrice dell'aggressione. Ora l'uomo, se lo vorrà, potrà presentare querela.

L'aggressione sul tram 19

Anche l'estate passata, a Milano, ci furono diversi episodi riguardanti aggressioni sui mezzi pubblici tra passeggeri. Il più recente risale allo scorso giugno quando, usciti da una festa, un gruppo di universitari iniziarono una discussione per futili motivi con altri due ragazzi. Uno dei ragazzi del primo gruppo, scendendo dal tram verso piazza Virgilio, è stato raggiunto da un pugno sferrato da uno degli altri due, che poi si sono dati alla fuga. Per il ragazzo offeso è bastata la medicazione ricevuta sul posto dai volontari del 118.