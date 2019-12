Milano, ragazza molestata in stazione centrale: manutentore denunciato per violenza sessuale

Un uomo in divisa di manutentore, dopo essere entrato in un negozio all’interno della stazione Centrale di Milano, ha utilizzato una scusa per riuscire ad appartarsi con una dipendente. Lontano da occhi indiscreti ha molestato la ragazza ripetutamente, senza fermarsi nemmeno davanti alla presenza di altri clienti. L’uomo è stato denunciato alla polizia ferroviaria per violenza sessuale.