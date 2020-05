in foto: (Immagine di repertorio)

Intervento provvidenziale della polizia nel pomeriggio di ieri a Milano. Due agenti hanno salvato la vita a una ragazza di 21 anni, che minacciava di suicidarsi lanciandosi dal balcone della sua abitazione. L'episodio è avvenuto in via Boiardo, zona Turro, attorno alle 16.30. Ad avvertire le forze dell'ordine è stata una vicina di casa della giovane, che l'ha vista scavalcare la ringhiera del suo balcone, al quinto piano, e rimanere pericolosamente in bilico seduta sul cornicione, a pochi centimetri da un volo le cui conseguenze sarebbero state quasi sicuramente letali.

L'intervento dei due poliziotti ha scongiurato il peggio

Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Uno dei due agenti ha raggiunto un balconcino sulle scale del palazzo, riuscendo a instaurare una comunicazione con la ragazza, in lacrime e con un tablet in mano, nel tentativo di tranquillizzarla e anche per distrarla. Contemporaneamente, infatti, l'altro collega stava cercando di entrare nell'appartamento della giovane per raggiungerla e metterla in salvo. Il tentativo è andato a buon fine: il poliziotto è riuscito a entrare in casa e, mentre la ragazza era distratta dal collega, è riuscito a scavalcare il balcone e afferrarla, impedendole di fare movimenti avventati. Poi l'agente è riuscito a portare la ragazza in salvo all'interno dell'appartamento. Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la giovane a pensare a un gesto così estremo: adesso la ragazza sarà seguita da medici ed esperti, con la speranza che possano riuscire ad aiutarla ad affrontare i problemi che la attanagliano.