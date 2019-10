in foto: (La Rinascente Milano – Archivio)

Era riuscita a sfilare una busta contenente duemila euro dalla borsa di una turista thailandese di 36 anni. È successo nel pomeriggio di domenica 27 ottobre a Milano, all'interno dei grandi magazzini del lusso "Rinascente" che si trovano in pieno centro, accanto al Duomo. Protagonista in negativo di questo episodio è una ragazza di 21 anni di origini bosniache, che è stata sorpresa in flagrante dal personale di sicurezza della Rinascente mentre, in compagnia di tre suoi connazionali, derubava la malcapitata approfittando probabilmente della ressa nei grandi magazzini del lusso: la 21enne si è avvicinata alla malcapitata e, senza che la turista se ne accorgesse, le ha sfilato dalla borsa un sacchetto contenente l'ingente somma in contanti.

Dopo la segnalazione del personale di sicurezza è intervenuta la polizia

Gli agenti di polizia della questura di Milano, allertati dal personale di sicurezza del negozio, sono riusciti ad arrestare la 21enne in via Santa Radegonda, recuperando i duemila euro che la ragazza aveva rubato per poi riconsegnarli alla vittima dello scippo. La giovane arrestata dovrà adesso rispondere dell'accusa di furto con destrezza. Non è la prima volta che alla Rinascente, megastore che si sviluppa su più piani e vende diverse tipologie di oggetti, dalla pelletteria ai gioielli, si verificano furti: l'episodio più eclatante in tal senso, su cui si attende che i giudici facciano chiarezza, riguarda un presunto furto di magliette del quale sono accusati in concorso tra loro il cantante Marco Carta e la sua amica Fabiana Muscas.