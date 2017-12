Piazza Duomo vigilata 24 ore su 24 e soli sei accessi alla nuova area pedonale omogeneo "Duomo-Mercanti-Dante". Queste le novità a Milano sul fronte della sicurezza, in vista delle festività legate a Natale e Capodanno. Sono state decise nel corso dell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e comunicate dalla questura. Il rischio di attentati terroristici nel nostro Paese resta sempre elevato e Milano – in particolare piazza Duomo – restano alcuni degli obiettivi sensibili che potrebbero essere scelti dai terroristi per un'azione. Non va dimenticato che quasi un anno fa, la notte tra il 22 e il 23 dicembre, il responsabile della strage ai mercatini di Natale di Berlino, Anis Amri, veniva ucciso proprio a pochi chilometri dal capoluogo lombardo, a Sesto San Giovanni.

Ridotti gli accessi per i veicoli all'area pedonale dal Duomo al Castello.

Ecco allora che le istituzioni e le forze dell'ordine hanno deciso di monitorare 24 ore su 24 il Duomo: a occuparsene saranno gli uomini e le donne del Raggruppamento tattico Lombardia, dalle 7 alle 19 in forma fissa e dalle 19 alle 7 in forma dinamica con la pattuglia dell' "Esercito S. Paolo". Decisa anche una riposizionamento delle barriere in cemento (i new jersey) che impediscono l'ingresso ad alta velocità di mezzi come camion e furgoni, modalità utilizzata dai terroristi per compiere gli ultimi attentati a Nizza, Berlino e Barcellona. In pratica, la nuova area omogenea pedonale "Duomo-Mercanti-Dante", che va da piazza Duomo fino in largo Cairoli, sarà accessibile solo da sei varchi, presidiati dall'esercito e dalla polizia locale: via Dante, vicolo Santa Margherita, Piazza Fontana, Duomo Mengoni, via Beccaria, via Agnello. Gli ultimi tre accessi sono però riservati solo ai mezzi di soccorso. In precedenza gli accessi all'area erano 17. La misura è stata decisa per "avere ancora più sotto controllo il mercatino di Natale attorno al Duomo", ha detto l'assessore alla Sicurezza di Milano, Carmela Rozza.