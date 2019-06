in foto: Immagine di repertorio

Un 28enne originario del Gambia è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 giugno, con le accuse di spaccio, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Gli agenti di polizia durante dei normali controlli nei pressi del parco Sempione a Milano hanno notato l'uomo che in compagnia di alcuni connazionali, alla loro vista ha iniziato ad avere degli atteggiamenti sospetti: così quando gli agenti hanno tentato di fermarlo per un controllo, il 28enne ha tentato di darsi alla fuga, non prima di aver gettato un involucro contenente della droga nel vicino laghetto.

Prima di scappare l'uomo ha colpito con dei pugni uno dei poliziotti ed è fuggito all'interno del parco, attraversando la zona del Castello Sforzesco. La fuga però non è durata molto, il 28enne è stato infatti fermato in largo Cairoli grazie anche alla collaborazione di un cittadino che, dopo aver assistito all'intera scena, si è offerto di prestare la sua bicicletta al poliziotto potendo così permettergli di raggiungere e bloccare il fuggitivo. Il pusher è stato così fermato e tratto in arresto, mentre gli agenti hanno recuperato la bustina lanciata dallo stesso nel lago: al suo interno vi erano 11,2 grammi di marijuana.