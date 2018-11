in foto: Immagine di repertorio

Notte di violenza e di paura per una donna di origine colombiana di 34 anni che, al culmine dell'ennesimo litigio con il compagno, un uomo italiano di 46 anni, è stata minacciata con un fucile in faccia; l'uomo è stato invece arrestato dai carabinieri. A denunciare il 46enne ai militari dell'Arma è stata la donna stessa che, nella serata di ieri, si è presentata dai carabinieri di Melzo, raccontando di essere vittima di violenze e minacce da parte dell'uomo da tempo ormai. I carabinieri si sono recati nell'abitazione nella quale i due vivono, a Truccazzano, nella provincia di Milano.

Giunti nell'abitazione, i carabinieri hanno rintracciato il 46enne violento, trovandolo in possesso di un vero e proprio arsenale: oltre a sei fucili regolarmente detenuti per la pratica del tiro a volo, i militari dell'Arma hanno ritrovato anche due pistole illegali, una calibro 7.65 e una calibro 9 con matricola abrasa, e numerosi coltelli. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere milanese di San Vittore.