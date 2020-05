in foto: Immagine di repertorio

È finita in tragedia la lite avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Milano in via Paulucci di Calbioli Fulceri dove un uomo di 52 anni è stato colpito con un coltello da cucina al petto dalla moglie: l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite i cui motivi non sono ancora chiari.

L'aggressione nel loro appartamento in zona Niguarda

La chiamata al 118 è giunta poco dopo le 14 quando è stato richiesto l'intervento del personale medico in zona Niguarda: sul posto sono giunti in poco tempo i soccorritori che hanno prestato le prime cure sul posto all'uomo prima di trasportarlo nel vicino ospedale. L'uomo, ricoverato in codice rosso, sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: stando a quanto comunicato da Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ha riportato "una ferita profonda circa 2 centimetri". Insieme con il personale del 118 nell'appartamento in zona Niguarda sono giunti anche i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dell'aggressione: stando a quanto ricostruito finora sembra che il 52enne sia stato raggiunto al torace da una pugnalata e che a sferrarla sia stata proprio la moglie. La donna, italiana come la vittima, è stata fermata e al momento si trova in caserma.