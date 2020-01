in foto: (Foto di repertorio)

A Milano continua l'emergenza smog. I livelli di inquinamento sono in leggero calo rispetto ai giorni scorsi, ma restano comunque elevati e di poco al di sotto dei limiti previsti dal Protocollo Aria. Per questa ragione resta in vigore il divieto di circolazione, cominciato lo scorso 3 gennaio, per i veicoli più inquinanti, che comprende anche quelli con motori Diesel Euro 4. Le condizioni meteorologiche, con assenza di precipitazioni, non facilitano la situazione, in quanto non favoriscono la dispersione di polveri sottili e sostanze nocive nell'aria. L'addensamento di polveri ha raggiunto picchi preoccupanti a partire dalla notte dell'ultimo dell'anno, quando a causa dei botti e dei fuochi artificiali si è verificato un massiccio incremento di sostanze inquinanti nell'aria. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) ha rilevato che il primo gennaio sono stati raggiunti picchi di inquinamento da record, mai così alti dal 2005, anno in cui sono iniziate le misurazioni. A partire dai prossimi giorni nel capoluogo lombardo potrebbero quindi scattare divieti ancora più rigidi per salvaguardare la qualità dell'aria.

Divieti anche nelle provincie di Mantova e Lodi

I livelli di inquinamento dell'aria non riguardano solo la città di Milano ma gran parte del territorio lombardo. I divieti di circolazione per le vetture più inquinanti si sono estesi anche anche alle province di Mantova e Lodi, in cui è stato imposto il blocco anche ai veicoli Diesel Euro 4. Le misure per limitare l'inquinamento atmosferico scatteranno a partire dalla giornata di oggi, martedì 7 gennaio.

Misure antismog revocate a Monza, Bergamo e Pavia

Dopo quattro giorni di divieti, le province di Monza, Bergamo e Pavia hanno revocato le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Una scelta che si differenzia rispetto a quanto accade in tante altre province lombarde, ma che è stata determinata da un miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi giorni. In questa province dunque da oggi i veicoli Diesel Euro 4 torneranno quindi a circolare liberamente, mentre all'interno delle casa sarà possibile alzare le temperature di almeno un grado. A Cremona invece la situazione è peggiorata: per questo motivo sono state introdotte misure di sicurezza di secondo livello, che estendono il divieto di circolazione anche ai veicoli commerciali.