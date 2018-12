Milano, problemi sulla metro rossa: circolazione sospesa tra Pagano e Lima

Caos in mattinata a Milano per chi si sposta sulla metro uno, la linea rossa. I treni hanno iniziato a circolare a velocità ridotta attorno alle 9 per un problema a un binario alla stazione Duomo. Alle 9.40 la circolazione è stata completamente sospesa tra le fermate Pagano e Lima. Sulla tratta sono in funzione autobus sostituivi, ma non mancano i disagi.