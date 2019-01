in foto: Stazione della linea Verde della Metropolitana di Milano (Wikipedia).

Sabato mattina all'insegna dei disagi per gli utilizzatori della metro a Milano. Attorno alle 9 la circolazione sulla linea verde, la M2, è stata sospesa tra Cernusco sul Naviglio e Gorgonzola. A comunicare l'interruzione è stata Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi, spiegando anche la natura del guasto. Si tratterebbe di un problema alla rete aerea: in quella tratta i treni della metro circolano infatti in superficie. I tecnici di Atm sono già intervenuti e stanno cercando di risolvere il problema. Non sono però stati forniti tempi indicativi su quando la circolazione tornerà regolare. Per cercare di limitare i disagi Atm ha istituito un servizio sostitutivo con bus che collegano le stazioni della tratta, anche se si segnalano inevitabili rallentamenti sulla linea M2 in tutte le direzioni. Le altre linee della metro circolano invece regolarmente. Non è la prima volta che nella tratta della linea verde che circola in superficie si erano registrati dei disservizi: era accaduto il 21 novembre scorso tra Gessate e Gobba, a causa di lavori che si erano protratti più del previsto.