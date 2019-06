Disagi nella mattinata di oggi, mercoledì 26 giugno, per chi utilizza la metro a Milano. Atm ha infatti comunicato di aver interrotto momentaneamente la circolazione dei treni sulla linea M1 (la rossa), tra le stazioni di Pagano e Bisceglie. In un tweet inviato attorno alle 9.15 l'azienda dei trasporti milanesi non ha fornito ulteriori dettagli su ciò che sarebbe accaduto e ha motivato lo stop con la necessità di consentire ai propri tecnici di effettuare delle verifiche lungo la linea. L'agenzia di stampa Mianews ha però riferito che il motivo dell'interruzione sarebbe un principio di incendio in metropolitana, tra le fermate Bande nere e Gambara: il personale Atm avrebbe comunicato ai passeggeri di abbandonare la stazione.

La nota di Atm: fumo in galleria

Successivamente è arrivata una nota di Atm: "La circolazione della linea M1 è momentaneamente sospesa tra Pagano e Bisceglie. I tecnici stanno intervenendo su una giuntura della terza rotaia che si è surriscaldata provocando un po’ di fumo in galleria tra Bande Nere e Gambara – hanno scritto dall'azienda dei trasporti -. L’operazione durerà circa un’ora: la squadra Atm sta arrivando in loco, così come i vigili del fuoco ed è previsto che intervengano congiuntamente. Atm ha predisposto una quarantina di bus sostitutivi che sono stati dirottati verso il ramo di Bisceglie". I vigili del fuoco hanno appurato che non si è trattato di un principio di incendio, ma di un surriscaldamento di una rotaia. Attorno alle 11 l'intervento (e il contestuale stop ai treni tra Pagano e Bisceglie) risulta ancora in corso.