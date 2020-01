in foto: Immagine di repertorio

Avrebbero seminato il panico tra alcuni loro coetanei vittime di rapine spesso anche violente: per questo quattro ragazzini, tutti minorenni sono stati collocati in una comunità su ordinanza di custodia cautelare. È avvenuto a Milano e i quattro avrebbero agito nell'ultimo anno ai danni di numerosi ragazzini, nello specifico dal marzo 2019 ad oggi.

Un caso analogo lo scorso maggio nella stessa zona di Milano

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Monforte-Vittoria che hanno portato avanti le indagini i quattro ragazzini avrebbero preso di mira alcuni loro coetanei tutti di età compresa tra gli 11 e 14 anni: minacciandoli armati di temperini o anche a mani nude, avrebbero portato loro via capi d'abbigliamento, soldi e telefonini. Le rapine si concludevano spesso senza nessuna aggressione, se non minacce, solo in un caso la gang avrebbe sferrato un pugno a una delle vittime avrebbe provocandogli delle lesioni. I quattro provvedimenti seguono il fermo di altri due minorenni, nel maggio scorso, anch'essi trasferiti in una comunità: in quel caso la baby gang, formata da tre giovanissimi, uno dei quali però maggiorenne, era attiva nella zona di Porta Romana, a Milano. I tre ragazzini aggredivano gli studenti ben vestiti per rubare loro proprio gli indumenti che poi indossavano, oltre a smartphone e altri oggetti di valore.