in foto: Porta Genova a Milano

Una nuova veste è pronta per Porta Genova, una delle piazza più trafficate della città di Milano. Il prospetto dei lavori è stato presentato quest'oggi al Municipio 6 nell'ambito del più grande progetto di urbanistica denominato "Piazze Aperte" che prevede la riqualificazione di numerose piazza e spazi cittadini. L'obiettivo è trasformare il piazzale di fronte alla stazione da luogo caotico e privo di identità in un'area pedonale vivibile e ordinata grazie alla posa di strutture mobili e materiali a basso costo. Dunque l'intero piazzale diventerà pedonale, fatta eccezione per il transito del trasporto pubblico e l'accesso carraio per i residenti, mentre le auto private non potranno più accedervi. Nello specifico i posti auto verranno perlopiù eliminati e la fermata dei taxi verrà spostata all'esterno dell'area pedonale. Il percorso dall'uscita della fermata della M2 alla passerella Biki verrà colorato con strisce bianche e blu, lungo le quali verranno posate panchine, piante, vasi e rastrelliere.

in foto: Lo schizzo del progetto del nuovo piazzale di Porta Genova

"La riqualificazione di una delle piazze più frequentate e di passaggio della città migliorerà l’utilizzo dell’area attorno alla stazione, creando un presidio e migliorando la qualità dello spazio pubblico", ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. I lavori inizieranno già giovedì 7 marzo e l'obiettivo per il Comune è inaugurare la nuova area durante la Design Week, che si terrà dal 9 al 14 aprile, quando centinaia di migliaia di persone transiteranno in quest'area della città.