Domani ha il via il Ponte di Sant’Ambrogio, festa attesissima dai milanesi: tanti gli eventi in città tra il 7, l'8 e il 9 dicembre. Per questo l'Atm, azienda trasporti milanesi, ha modificato gli orari dei propri servizi in questo modo: le linee metropolitane e di superficie, venerdì 7 dicembre osserveranno l'orario del sabato sull’intera rete. Le linee 709 e 926 seguiranno il servizio del lunedì-venerdì. Mentre sabato 8 dicembre sarà seguito l'orario festivo sulle linee di superficie e l'orario del sabato su quella metropolitana. Per tutti e tre i giorni invece ci saranno linee metropolitane potenziate per Artigiano in Fiera, Oh Bej Oh bej e Prima alla Scala. Mentre venerdì 7 e sabato 8 dicembre gli ATM Point di Duomo, Cadorna e Centrale saranno aperti dalle 7.45 alle 20.

I parcheggi e la metro leggera Gobba-San Raffaele

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo, Romolo e Lorenteggio sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm, dalle ore 20 di giovedì 6 dicembre alle ore 7 di lunedì 10 dicembre. Forlanini è aperto a pagamento con orario continuato. I parcheggi a raso di Quarto Oggiaro e Crescenzago sono chiusi dalle ore 20 di giovedì 6 dicembre alle ore 7 di lunedì 10 dicembre. Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 all’1 di notte. Il parcheggio a rotazione di Einaudi resta chiuso dalle ore 21.30 di giovedì 6 alle ore 7 di lunedì 10. Venerdì 7 e sabato 8 dicembre, il collegamento di metropolitana leggera Cascina Gobba-San Raffaele segue il servizio festivo, quindi dalle 13 alle 20 con una frequenza di 15 minuti. Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.