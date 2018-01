Il nuovo anno a Milano è iniziato con i divieti antismog in vigore, per via delle alte concentrazioni di polveri sottili che si sono registrate per più giorni consecutivi nella parte finale del 2017. Il meteo, però, ha fatto la sua parte: la pioggia e il vento degli scorsi giorni hanno "pulito" i cieli milanesi, facendo scendere i livelli di Pm10 sotto la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo per due giorni consecutivi. E così, visto il rientro dei superamenti delle soglie dei valori di PM10, certificato dal portale regionale dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), il Comune di Milano ha comunicato che a partire da domani, martedì 2 gennaio, le misure antismog previste dall'ordinanza sindacale 49/2017 saranno sospese.

I divieti erano in vigore dallo scorso 26 dicembre.

Via libera dunque alla circolazione dei veicoli per cui dallo scorso 26 dicembre erano previste limitazioni (vetture alimentate e diesel fino alla classe Euro 4 per il trasporto di persone e cose), così come non ci saranno più le limitazioni previste per il riscaldamento delle abitazioni e l'utilizzo di stufe e camini a combustibile fossile. Le previsioni meteo per i prossimi giorni fanno ben sperare sul fronte dell'inquinamento: fino a domenica 7 gennaio si alterneranno giornate coperte con altre caratterizzate da deboli precipitazioni. Difficile dunque che, almeno per i prossimi giorni, i livelli di polveri sottili possano superare la soglia di allerta prevista per legge.