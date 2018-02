in foto: (Immagine di repertorio)

Singolare intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco la scorsa notte a Milano. A chiamarli, intorno alle 4 di notte, è stata una donna che al telefono ha riferito che il suo pitone reale si era incastrato nello scarico del bidet. La proprietaria dell'animale, una donna di 39 anni, a quanto pare stava lavando il serpente nel bagno di casa, un'abitazione in via Malaga, in zona Navigli. Il pitone, probabilmente nient'affatto contento del contatto con l'acqua, mentre la donna lo lavava si è lentamente e inesorabilmente infilato nella tubatura di scarico del sanitario, rimanendovi incastrato a causa delle sue dimensioni. Ai carabinieri sarà sembrata sicuramente strana la richiesta d'aiuto della donna: "Aiuto, il pitone si è incastrato nel bidet", ha spiegato ai militari dell'Arma secondo quanto riporta l'Ansa.

Il serpente era stato regolarmente registrato dalla sua proprietaria.

In pochi minuti carabinieri e vigili del fuoco sono comunque intervenuti in via Malaga. Dopo essersi accertati della situazione, hanno smontato il bidet e sono riusciti a recuperare il rettile. Il pitone, secondo quanto ricostruito, era detenuto legalmente dalla sua proprietaria, che ne aveva fatto regolare registrazione agli uffici del Cites, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna a rischio.