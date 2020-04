in foto: (Repertorio)

Torna a colpire il piromane di Città Studi. In una Milano deserta e silenziosa per via della quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus, un individuo non identificato ha dato alle fiamme un totale di 11 veicoli tra le 2 e 2.30 della notte appena trascorsa. L'incendio, partito da un paio di veicoli, si è poi allargato alle automobili in sosta sino a quando l'intervento dei pompieri non è riuscito a domarlo.

Diversi incendi dolosi tutti nella stessa zona

L'ora non è un dettaglio da poco. Si registra infatti che anche negli episodi precedenti di natura simile, le chiamate a vigili del fuoco e polizia sono state effettuate nello stesso arco temporale. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto delle sagome allontanarsi verso via Donatello riferendo di aver sentito le voci di una donna e di un uomo dopo aver udito un'esplosione. La polizia è giunta sul posto alle 2.25 mentre i pompieri erano già intenti a domare le fiamme. Ora gli investigatori indagano sull'accaduto con l'ausilio delle immagini riprese dalle video camere di sorveglianza. Tre giorni fa, mercoledì 15 aprile, sempre in via Sansovino, erano andati a fuoco altri due veicoli. E anche qualche giorno prima la situazione non era diversa perché tra via Noe, via Vela, via Donatello e via Mancinelli, i carabinieri – già lo scorso 4 aprile – sono intervenuti dopo tre auto erano state date alle fiamme. In quell'occasione si trattava di una Volkswagen Golf, una Fiat 500 e una Nissan Micra.