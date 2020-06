Un picchio che era rimasto incastrato nelle tubature dei sotterranei di un condominio di Milano, in via Lucera, è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco.

Milano, vigili del fuoco salvano un picchio rimasto incastrato in una grondaia

Forse il volatile si era infilato nella tubazione pluviale per sfuggire alla pioggia, oppure è stato trascinato dall'acqua caduta in abbondanza nelle ultime ore. Per sua fortuna se ne sono accorti gli abitanti del palazzo, che hanno chiamato i pompieri e la protezione animali.

L'intervento in un palazzo di via Lucera

Arrivati sul posto, alla periferia ovest di Milano, i vigili del fuoco hanno verificato la presenza del volatile nel tubo, incastrato tra i detriti trascinati dalla pioggia nelle grondaie del palazzo. Per liberarlo è stato necessario smontare un pezzo di impianto e spingere fuori il picchio, che è stato fatto scivolare in uno scatolone di cartone. la tubatura per far uscire il picchio che è poi stato affidato al personale della Protezione animali intervenuto sul posto.