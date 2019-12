in foto: Immagine di repertorio

La fidanzata lo aveva lasciato da qualche settimana, ma lui non si era rassegnato a perderla e aveva iniziato a perseguirla con pedinamenti, telefonate e l'invio di foto intime. Un ventunenne di Cesate, nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri per stalking ai danni di una ragazza di diciassette anni. La famiglia della minorenne aveva sporto denuncia per tre volte in pochi giorni, il 19, il 20 e il 23 dicembre. Alla fine i militari hanno arrestato il giovane ieri sera, chiamati dal padre della ragazzina dopo che il giovane si era presentato per l'ennesima volta alla porta di casa loro, nel quartiere milanese di Affori, chiedendo nuovamente di poterla vedere.

Stalker davanti casa della ex fidanzata

Una relazione tra i due giovanissimi durata appena cinque mesi e conclusasi a metà dicembre per decisione della ragazza, che non aveva più voglia di stare insieme a lui. A nulla erano serviti i tentativi della ex fidanzata che gli chiedeva di lasciarla stare, di rifarsi una vita lontano da lei, né le denunce sporte a farlo allontanare e a mettere fine agli atti persecutori. A far preoccupare il padre è stata la sua insistenza: voleva incontrare la figlia ad ogni costo e non demordeva in alcun modo nel suo intento.

Stalker arrestato e in carcere

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e al loro arrivo il ventunenne, lungi dal volersene andare, era ancora nel giardino condominiale. I militari lo hanno arrestato per atti persecutori. Lo hanno portato in caserma per alcuni accertamenti e poi nel carcere di San Vittore, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.