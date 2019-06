Milano, perquisizione alle “case bianche”: trovati gioielli, oro e 28 mila euro in contanti

Gioielli, orologi, monili d’oro e 28 mila mila euro in contanti. Un piccolo tesoro, che si sospetta essere la refurtiva di colpi in abitazione e rapine a Milano e provincia, è stato sequestrato dai carabinieri nel corso di perquisizioni su larga scala nel quartiere delle “case bianche” di viale Fulvio Testi. I preziosi erano nascosti in un alloggio occupato da una coppia rom. La padrona di casa si è giustificata: “Sono eredità di famiglia e regali”, ma i militari non le hanno creduto. Rintracciata una delle vittime, una donna di 63 anni.