Milano continua a illuminarsi in occasione del Natale: in attesa di scoprire l'albero di piazza Duomo, ieri sera in piazza della Scala è stata inaugurata l'installazione luminosa targata Chanel. La maison francese con un evento attesissimo ha infatti presentato il mega flacone del suo profumo più celebre, la fragranza N°5 interamente vestito di rosso, un'edizione limitata disponibile solo per questo periodo: a fare da sfondo il rosso della piazza che ha illuminato Palazzo Marino e la Galleria Vittorio Emanuele II, un colpo d'occhio che richiama quello francese degli Champs-Élysées. Presenti all'evento anche l'assessore al turismo e qualità della vita, Roberta Guaineri: "Vogliamo un Natale illuminato, innovativo e internazionale" e l'amministratore delegato della maison francese Corinne Berrios.

Milano vista dal "Red Tram" di Chanel

Messo a disposizione dei più appassionati fino al 24 dicembre anche un tram brandizzato Chanel denominato "Red Tram" su cui si potrà salire godendosi un tour della città milanese in tutta la sua atmosfera natalizia, un'iniziativa già utilizzata in passato da diversi brand di beauty o di moda che hanno utilizzato i celebri tram milanesi nella loro versione più antica come “mezzo” pubblicitario: l'installazione sarà presente in piazza della Scala tutto il mese di dicembre.