Attimi di paura a Milano dove nella serata di giovedì 13 marzo una donna, alla guida della sua auto, dopo essersi scontrata con una seconda vettura, ha finito la sua corsa sul marciapiedi dove in quel momento stavano transitando diverse persone. L'incidente è avvenuto infatti nel quartiere Isola, all'incrocio tra via Antonio Pollaiuolo e via Luigi Porro Lambertenghi, una zona meta di tantissimi giovani vista la presenza di locali e ristoranti. Alla guida della prima vettura vi era una ragazza 22enne che è risultata poi avere un tasso alcolico nel sangue nettamente superiore al limite consentito: con la sua Ford, dopo aver ignorato uno stop, ha centrato in pieno una Peugeot che stava transitando in quel momento in un violento impatto che ha causato l'uscita di strada di entrambe le auto.

Due feriti gravi sono stati trasportati al Niguarda: la 22enne alla guida positiva all'alcoltest

E la Ford dopo aver abbattuto i paletti protettivi del marciapiedi è finita sulla zona pedonale dove ha mancato per poco alcuni passanti: sul posto sono giunte due ambulanze e un'auto medica del 118 che hanno soccorso le persone ferite, due ragazzi di 27 anni e tre donne di 33, 35 e 61 anni. Alcuni sono stati medicati sul posto, mentre i due feriti più gravi sono stati trasportati al Niguarda ma le loro condizioni sarebbero stabili. Poco dopo sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno sottoposto all'alcoltest la ragazza alla guida della Ford risultata positiva. Grande spavento invece per gli altri passanti che sono riusciti a schivare l'arrivo della vettura che avrebbe potuto provocare danni molto più gravi.