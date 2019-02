È iniziato tutto giovedì pomeriggio quando in via degli Etruschi a Milano, poco dopo le 18.30 alcuni passanti hanno visto delle fiamme propagarsi all'interno di una palazzina Aler. Fiamme altissime che hanno richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco che giunti sul posto hanno cercato di spegnere l'incendio: il rogo è partito da una casa al terzo piano ma ha quasi subito raggiunto anche il quarto e il quinto piano della palazzina. Il fumo sprigionato dalle fiamme ha invaso l'intero condominio provocando l'intossicazione di diverse persone: quattro i condomini soccorsi, tre adulti e un bambino che a causa delle inalazioni di fumo denso sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Le loro condizioni comunque non desterebbero preoccupazione.

Necessari sette mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme

I pompieri hanno poi evacuato in via precauzionale l'intero palazzo: 30 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case mentre l'incendio veniva spento. In totale sono stati sette gli automezzi dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, ma stando a una prima ipotesi, sembra che le fiamme siano originate da una coperta lasciata vicino a una stufa. L'appartamento al terzo piano è stato dichiarato inagibile mentre è stata fortemente danneggiata anche una casa al quarto piano. Al termine dell'intervento i vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il condominio.