in foto: Immagine di repertorio

Stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale di via Vittori Pisani quando, giunte nei pressi della stazione Centrale sono state aggredite da un uomo che, evidentemente ubriaco, ha provato a scagliarsi contro di loro con un bottiglia. È accaduto la scorsa notte a Milano: vittime due donne, una delle quali è stata colpita con una bottigliata alla testa. Per fortuna in quel momento c'erano alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno lanciato l'allarme: in breve tempo si sono precipitati sul posto soccorritori del 118 e polizia. Intanto l'aggressore si era già dato alla fuga.

L'aggressore fermato poco dopo dalla polizia

La donna colpita alla testa è stata affidata alle cure del personale medico: stando a quanto si apprende sarebbe stata medicata e dimessa con qualche giorno di prognosi mentre l'amica ha riportato per fortuna solo un grosso spavento. Le due hanno raccontato agli agenti di essere state avvicinate dall'uomo che barcollando ha provato ad aggredirle. Quando però si sono allontanate, l'aggressore le ha inseguite tentando di colpirle con una bottiglia di birra, accanendosi in particolare verso una di loro. Nonostante l'amica abbia provato a difenderla, l'uomo è comunque riuscito a raggiungerla colpendola. Gli agenti hanno riconosciuto l'uomo poco dopo non lontano dalla stazione grazie anche alla descrizione fatta dalle due aggredite: fermato dagli agenti, è risultato avere dei precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Sarà processato per direttissima questa mattina.