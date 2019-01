Sei persone ricoverate dopo aver accusato improvvisamente un malore all'interno di una piscina di Milano in zona corso Lodi. Si tratta di tre donne e tre uomini, giovani e anziani, che avrebbero accusato, stando a quanto riporta MilanoToday, problemi respiratori. Soccorsi dagli operatori del 118, sono stati accompagnati in codice giallo agli ospedali Fatebenefratelli, Policlinico, San Giuseppe e Città Studi. Le loro condizioni, comunque, non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Monforte e i vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, gli uomini del reparto Nucleare Biologico Chimico dei vigili del fuoco avrebbero rilevato una quantità di cloro che rientra nella norma all'interno dell'acqua della piscina. Le analisi continueranno nelle prossime ore, ma probabilmente, come riferisce anche la stessa azienda, il problema riguarda l'impianto di aerazione del locale. Per ora la piscina è stata chiusa.

Questo il messaggio pubblicato dalla struttura sulla propria pagina Facebook: "Si comunica la chiusura della piscina per il ripristino degli impianti fino al 19 gennaio. La zona relax sarà inagibile solo il giorno lunedì 14 gennaio.Ci scusiamo per il disagio. Abbiamo avuto un problema agli impianti di aerazione".