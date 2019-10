in foto: (immagine di repertorio)

Buone notizie per i pendolari monzesi che ogni giorno si spostano verso Milano. È in arrivo un finanziamento da 283 milioni di euro da parte di Regione Lombardia per il prolungamento fino a Monza della linea lilla della metropolitana dopo che nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre, è stata approvata dalla giunta regionale la delibera proposta dall'assessore ai Trasporti e alle infrastrutture Claudia Terzi. Si tratta di una convenzione da 1,2 miliardi di euro, siglata insieme al ministero dei Trasporti e al Comune di Milano, che regola il cofinanziamento statale.

I tempi dei lavori per il prolungamento delle M5 fino a Monza

Entro il 2020 era previsto il completamento dell'opera, con i primi sei mesi del 2021 per il collaudo dei treni in servizio. In realtà il rischio che i lavori non vengano ultimati entro i tempi stimati è molto concreto, nonostante le dichiarazioni della ministra dei trasporti Paola De Micheli e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che spingono per un'estensione della linea in tempi brevi.

Tutti i numeri per il completamento dell'opera

I lavori per la realizzazione dell'opera richiederanno ingenti sforzi economici. Oltre ai finanziamenti della Regione, lo Stato stanzierà circa 900 milioni di euro, poi ci saranno i finanziamenti da parte del Comune di Milano, che si aggirano introno ai 37 milioni. di euro. Anche le amministrazioni comunali di Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo contribuiranno economicamente, versando rispettivamente 27,5, 4,5 e 13 milioni di euro. Cifre importanti che mirano a stabilire un collegamento ancora più diretto tra la metropoli e il capoluogo di provincia brianzolo.

Al termine della seduta del consiglio regionale del 28 ottobre, sono arrivati i commenti istituzionali da parte della Regione e di Palazzo Marino. L'assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi (Lega) ha dichiarato: "Ogni attore in campo deve fare la sua parte affinché il territorio possa usufruire il prima possibile di un’infrastruttura fondamentale". Trapela soddisfazione anche dall'assessore ai Trasporti e alla mobilità del Comune di Milano Marco Granelli (PD) che ha sottolineato, attraverso un post apparso su Facebook, il proseguo dell'elaborazione per un progetto definitivo.