L'ex Tiro a segno nazionale di piazzale Accursio, a Milano, diventerà la nuova sede del Consolato degli Stati Uniti d'America. La palazzina, uno dei migliori esempi di architettura liberty presenti nel capoluogo lombardo, è stata infatti acquistata nel 2013 dagli Usa, che hanno adesso iniziato la prima fase di lavori volti a riqualificare l'edificio, oggi in stato di abbandono. Il primo intervento riguarda il restauro delle facciate e della copertura: il progetto, interamente finanziato dagli Usa, prevede il mantenimento del disegno storico originale. La durata dei lavori è stimata in circa 18 mesi.

Il Tiro a segno nazionale fu realizzato nel 1906.

Il Tiro a segno nazionale fu progettato nel 1906 dal maggiore Silvio Gariboldi. L'edificio fu risparmiato dai bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale. Nel secondo Dopoguerra ospitò diverse competizioni anche internazionali, prima di una ristrutturazione che, anche per questioni di sicurezza, allontanò l'area del poligono da piazzale Accursio. L’intero complesso nel 1985 fu riconosciuto come monumento storico e inserito nella Tutela dei Beni Monumentali. Il vincolo, però, non evitò che la struttura, costituita dalle due palazzine congiunte in stile liberty e dal fabbricato di tiro con capriate lignee, venisse progressivamente abbandonata nel degrado. A cinque anni dall'acquisto da parte degli Usa il progetto di riqualificazione è finalmente partito, anche se non mancano le critiche: sulla pagina Facebook del Comune c'è infatti chi si lamenta per un altro pezzo del patrimonio artistico che finisce in mani straniere e anche chi nutre qualche preoccupazione sulla futura fruibilità dell'edificio. Nel progetto, curato dagli studi di architettura Genius Loci Architettura di Milano e RTKL di Washington D.C., si prevede comunque che gli edifici storici (dietro i quali sorgerà un nuovo edificio che sarà la sede consolare vera e propria, attualmente in zona Turati), diventeranno delle gallerie espositive.