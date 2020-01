Palpeggiò in modo ripetuto e insistente una ragazzina di 12 anni sull'autobus 91, a Milano. Un uomo di 41 anni è stato arrestato sabato scorso dagli agenti della squadra mobile. L'episodio è stato denunciato dalla babysitter della bambina e in seguito confermato anche dalla vittima in un'audizione protetta con gli investigatori. L'episodio avvenne lo scorso 28 ottobre tra viale Campania e piazzale Piola.

Dodicenne palpeggiata ripetutamente sull'autobus: arrestato un uomo di 41 anni

Il presunto autore delle molestie è stato identificato e messo agli arresti domiciliari per atti sessuali su minorenne. I poliziotti hanno trovato conferma dell'accaduto visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del mezzo Atm. La ragazzina era stata toccata ripetutamente dal suo aggressore, che le aveva messo con insistenza una mano sul pube. Gli investigatori stanno ora verificando l'eventuale coinvolgimento del 41enne in altri episodi di abusi o molestie.

L'autore delle moleste rintracciato: è ai domiciliari

La misura di custodia è stata emessa il 24 gennaio dal Giudice per le indagini preliminari Anna Calabi, su richiesta del Procuratore Aggiunto Maria Letizia Mannella e del sostituto procuratore Ilaria Perinu. L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione di Cologno Monzese dai poliziotti della squadra mobile e dell’ufficio prevenzione generale, nella mattinata di sabato. Lì è stato collocato come disposto dal giudice.