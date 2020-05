in foto: Immagine di repertorio

Ha prima palpeggiato una donna in strada poi si è spogliato continuando a molestarla fino all'arrivo del compagno di lei che lo ha aggredito: per questo un uomo di 32 anni è stato fermato e arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di violenza sessuale.

Intervenuto il compagno della vittima

Teatro dell'aggressione via 2 Giugno in zona Baggio dove la vittima, una donna di 40 anni, stava passeggiando lunedì 4 maggio intenta a parlare al cellulare: intorno alle 19 il 32enne, risultato essere un pregiudicato con diversi precedenti penali, ha assalito la malcapitata alle spalle palpeggiandola. Quando la donna ha provato a divincolarsi l'aggressore l'ha bloccata e si è abbassato i pantaloni continuando a molestarla: a quel punto è sopraggiunto il compagno della vittima, un uomo di 50 anni, che ha aggredito il maniaco per fermarlo. Quest'ultimo è riuscito però a darsi alla fuga, ma il compagno della donna lo ha rincorso e raggiunto pochi metri dopo in via Cabella, dove il violentatore stava per salire su un autobus.

L'aggressore voleva prendere un bus per fuggire ma è stato fermato dal conducente

Il conducente del bus Atm ha sentito le urla di aiuto del 50enne e ha impedito al fuggitivo di salire a bordo. Un intervento decisivo il suo che ha consentito all'aggressore di essere bloccato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine sopraggiunte poco dopo. Il 32enne visibilmente alterato dall'alcol è stato portato in Questura e arrestato con l'accusa di violenza sessuale.