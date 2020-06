in foto: Collage: Fanpage.it, Vigili del fuoco

Un palazzo in pieno centro a Milano ha subìto un cedimento improvviso tale per cui una ventina di condomini sono stati evacuati. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata di aiuto, e si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza i residenti verificando i danni alla struttura. La voragine, come si evince dalle immagini, si è aperta nelle cantine.

L'indiscrezione: Voragine causata da lavori dell'M4

I pompieri si sono precipitati sul posto, all'angolo tra Crocetta e Santa Sofia, per facilitare l'uscita dal palazzo delle persone, molte delle quali anziane. Coloro che stanno ai piani più alti, stanno venendo evacuati dall'autoscala dei pompieri. Secondo quanto verificato da Fanpage.it, si è aperta una voragine in prossimità della palazzina. Un'indiscrezione, non confermata, riconduce le cause ai lavori della linea 4 della metropolitana.

Un residente: Ci lamentiamo da tempo, MM se ne fotte

Secondo quanto riferito, sono otto le persone evacuate, perché altre sono rimaste chiuse in casa a causa dello smontamento di porte che sono rimaste incastrate e impossibili da aprire. Intercettato da Fanpage.it, un residente ha dichiarato che "ci lamentiamo da tempo rumori, scosse e danni al palazzo. Le vetrine dei negozi hanno le crepe e sono state più volte sostituite ma MM se ne fotte".

(Ha collaborato Davide Arcuri)