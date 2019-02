in foto: Immagine di repertorio

È scoppiato giovedì in tarda serata l'incendio in pieno centro che ha devastato un appartamento al quinto piano di una palazzina di via Volta a Milano: siamo in zona Moscova, una delle più amate e frequentate della città. Le fiamme sono state avvistate da alcuni passanti che hanno avvertito immediatamente i vigili del fuoco giunti sono posto con 7 mezzi: l'intervento dei pompieri è stato immediato tanto da scongiurare danni anche agli appartamenti vicini. Fortunatamente al momento dello scoppio dell'incendio in casa non c'era nessuno: gli studenti che la abitano erano fuori e sono stati rintracciati poco dopo.

I vigili del fuoco giunti insieme con un'ambulanza della Croce Bianca hanno evacuato la strada e i ristoranti e negozi presenti in zona poiché le fiamme hanno fatto esplodere i vetri delle finestre facendo arrivare le schegge anche lontane metri. Ancora da accertare i motivi che hanno portato all'incendio: stando a una prima ipotesi potrebbe essere stato un corto circuito. Gli inquilini dell'appartamento sono stati comunque ascoltati dalle forze dell'ordine per cercare di ricostruire quanto accaduto. Le fiamme sono state poi domate e l'area è stata poi messa in sicurezza.