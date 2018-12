in foto: La foto pubblicata su Facebook da Alpha game laser Q–Fun Gessate

Una prenotazione per 60 persone che però non si sono mai presentate, così il proprietario di un locale, l'Alpha Game di Gessate, nel Milanese, ha deciso di non gettare via tutto il materiale e l'impasto già pronto per le pizze ma di utilizzarlo per compiere un gesto altruista. L'uomo, Roberto Smenghi, ha così deciso di donare ai senzatetto di Milano tutte le pizze che ormai erano in preparazione: "Non volevo buttare tutto quel cibo, così d'accordo con la Croce Rossa abbiamo portato il tutto in Duomo, a Milano, dove insieme con i volontari abbiamo distribuito pizze ai clochard milanesi", ha spiegato l'uomo. La vicenda, riportata da MilanoToday, è accaduta il 15 dicembre. Come raccontato da Smenghi in vista della prenotazione e dunque dell'arrivo di almeno 60 persone aveva a lavorare all'interno del suo locale circa sette persone, tra camerieri e pizzaioli. "Abbiamo provato a rintracciare la persona che aveva chiamato per riservare i coperti, ma non ha risposto", ha raccontato l'uomo che così dopo aver fatto preparare le pizze già in programma ha deciso di portarle personalmente ai senzatetto: "Quando siamo arrivati con i cartoni in centro a Milano le pizze erano ancora calde", ha sottolineato Smenghi.