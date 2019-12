Un uomo di 37 anni, di professione elettricista, è precipitato da un'impalcatura nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre cadendo nel vuoto per circa dieci metri. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Milano, nella zona di Città studi. Dopo la caduta, avvenuta davanti allo sguardo impotente dei colleghi, il 37enne è stato prima medicato sul posto e poi trasferito all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni.

L'operaio ferito è residente a Erbusco: fa parte degli alpini

L'operaio rimasto gravemente ferito, secondo quanto riporta il "Giornale di Brescia", si chiama Simone Lussignoli ed è originario di Chiari, anche se risiede ad Erbusco. Nel suo paese l'uomo, sposato e padre di una bambina, è molto conosciuto, anche per via della sua militanza nell'Ana, l'Associazione nazionale alpini, dove ha ricoperto diversi ruoli. Tutto il paese, i famigliari e i conoscenti di Simone sono in ansia per le sue condizioni di salute: la prognosi al momento resta riservata, in attesa di notizie da parte dei medici.

Proseguono intanto gli accertamenti da parte degli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute e delle forze dell'ordine sull'incidente: l'operaio è precipitato dal terzo piano di un palazzo dove erano in corso dei lavori: non è ancora chiaro perché Simone, che lavorava come elettrotecnico, abbia perso l'equilibrio e sia precipitato.