Milano, operaio di 35 anni schiacciato da un camion in un cantiere in via Moscova: è grave

Un operaio di 35 anni è stato investito da un camion all’interno di un cantiere in via Moscova, nel centro di Milano. Il lavoratore, di origine straniera, è rimasto schiacciato tra il mezzo e un muro, ha riportato un trauma toracico ed è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con difficoltà a respirare. Sul posto gli agenti della polizia locale.