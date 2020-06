in foto: Immagine di repertorio

Tassisti in sciopero per tutta la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, a Milano, Varese e Bergamo. Le auto bianche rimarranno ferme fino alle 22 di oggi per protestare contro la crisi che grava sul settore per via dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e il lockdown, sua diretta conseguenza. Per i sindacati – tra gli organizzatori della protesta le sigle Ctm Malpensa, Unione degli Artigiani della Provincia di Milano, Fit Cisl Lombardia, Unica Taxi Cgil, Confcooperative Lombardia e Satam – si tratta della "peggiore crisi economica di sempre", affrontata "senza il minimo aiuto" da parte delle istituzioni, dopo aver fronteggiato in solitudine anche la crisi sanitaria. I rappresentanti delle auto bianche chiedono alla Regione Lombardia degli aiuti economici per garantire "la sopravvivenza economica di migliaia di autisti e del servizio pubblico nei prossimi mesi", come avvenuto anche in altre regioni italiane.

Lo sciopero è iniziato alle 8: alle 10 è in programma un presidio presso il parcheggio di piazza Duomo. Restano garantiti alcuni servizi: i taxi caricheranno i clienti nei parcheggi di piazza IV Novembre alla Stazione Centrale, piazzale Cadorna, alle stazioni di Bergamo e Varese e ai terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e allo scalo di Orio al Serio.

I tassisti tra i più colpiti dagli effetti del lockdown

La categoria dei tassisti è tra quelle che ha risentito maggiormente dell'effetto del lockdown. Gli spostamenti ridotti al minimo e anche il timore di contagio hanno ridotto al lumicino il numero di clienti. Durante la fase 1 dell'emergenza Coronavirus ha circolato per Milano appena il 30 per cento delle auto bianche: la maggior parte è rimasta ferma ai parcheggi, in attesa di clienti o chiamate che non arrivavano. Dal 4 maggio sono tornate a disposizione il 75 per cento delle auto, ma la situazione a livello di clienti non è migliorata, nonostante gli accorgimenti adottati dalla categoria, come l'installazione di divisori tra il conducente e i passeggeri.