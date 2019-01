in foto: Foto del Comitato abitanti Giambellino Lorenteggio

"Abbiamo ripreso la base della solidarietà popolare" a darne notizia i componenti del Comitato abitanti Giambellino Lorenteggio che su Facebook hanno pubblicato un post all'interno dei locali in via Manzano 4 nel quartiere sud ovest di Milano, composto prevalentemente da case popolari dell'Ater. "Per la quarta volta in cinque anni abbiamo ridato al quartiere la sede del comitato, del doposcuola, dell’ambulatorio popolare e della mensa sociale" si legge nel post. Il Comitato ha poi lanciato un messaggio diretto alle Forze dell'Ordine che hanno sgomberato gli occupanti lo scorso dicembre: "Ai magistrati e ai carabinieri che ci inquisiscono diciamo: siete solo un fastidio. Ci fate perdere tempo ma non potete fermarci".

Occupazione abusiva delle case popolari: arrestate 9 persone

L'operazione aveva portato all'arresto di nove persone con le accuse di associazione per delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto emerso dall'inchiesta avrebbero agevolato l'occupazione abusiva di case popolari Aler in cambio di soldi per le loro iniziative.