Milano, occupa case Aler e le trasforma in un bed and breakfast illegale: denunciato 58enne

Un vero e proprio bed and breakfast creato illegalmente da un uomo all’interno di tre case Aler che aveva occupato abusivamente in zona Corvetto. A far scoprire il tutto i condomini dello stabile di piazzale Gabriele Rosa in zona Corvetto a Milano, insospettiti da un insolito viavai di persone in quelli che sembravano appartamenti sigillati.