Dopo 35 giorni di degenza presso il Centro ospedaliero militare dell'Esercito a Milano, nonna Carmela ha sconfitto il coronavirus. Una notizia bellissima considerando che l'arzilla vecchietta ha 91 anni, ed è dunque purtroppo in quella fascia d'età che è stata la più colpita dal tremendo virus che finora, nella sola Lombardia, ha fatto oltre 16.100 vittime. Domenica Carmela è stata dimessa, tra la gioia sua e di tutto il personale medico dell'Esercito che l'ha curata: "Devo ringraziare tutta questa gente, sono stati bravissimi. Non mi dimenticherò mai di voi", ha detto la nonnina mentre, visibilmente commossa, lasciava il reparto per tornare a casa assieme al figlio.

Nonna Carmela al personale dell'Esercito: Non finirò mai di ringraziarvi

Il video del momento del saluto, molto commovente, è stato pubblicato dall'Esercito: "Queste sono le vittorie più belle di chi lavora per il bene del nostro Paese – è il commento delle forze armate -. La speranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile". Toccanti anche le parole dell'anziana poco prima di salire in macchina assieme al figlio per tornare a casa: "Mi avete trattato bene, vi voglio bene", ha detto a chi si è preso cura di lei aiutandola a superare la malattia, che per fortuna nel suo caso non ha avuto gravi effetti. "Non finirò mai di ringraziarvi", ha detto poco prima che lo sportello si richiudesse, restituendola agli affetti famigliari. Anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha condiviso sulla propria pagina Facebook il video del saluto del personale dell'Esercito a nonna Carmela: "Un grande saluto a nonna Carmela – ha scritto il presidente Fontana -. Grazie alle donne e agli uomini delle Forze Armate che in questi difficili mesi hanno operato in Lombardia".