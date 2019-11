“Milano non odia”: folla alla manifestazione a sostegno di Liliana Segre al Memoriale della Shoah

Anche sotto la pioggia centinaia di milanesi hanno voluto partecipare alla manifestazione a sostegno della senatrice a vita Liliana Segre davanti al Memoriale della Shoah – Binario 21, a Milano. L’evento intitolato “Milano non odia: insieme per Liliana” è stato organizzato dalle associazioni ‘Bella Ciao, Milano!’, Anpi e Aned. “Non grideremo al lupo, se il lupo non ci fosse”, hanno scandito gli organizzatori, rilanciando l’allarme per il ritorno di fascismo e razzismo.