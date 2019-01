Si apriranno il 4 febbraio le iscrizioni per i Nidi, le Sezioni Primavera e le Scuole dell'Infanzia del comune di Milano. Fino al termine, che è fissato per il 28 febbraio, i genitori potranno attraverso il sito web del Comune inserire i propri bambini nel portale delle iscrizioni (per farlo è necessario registrarsi al portale del Comune di Milano con il Profilo Completo). Una scelta che è anticipata dalla possibilità di visitare le scuole materne durante gli Open Day che si terranno il 29, 30 e 31 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Ai Nidi, nell'anno 2019/20 andranno tutti i bambini nati dal primo gennaio 2017 al 31 maggio 2019, mentre i genitori dei bambini nati tra il primo gennaio e il 31 agosto 2017 potranno fare richiesta per i posti nelle Sezioni Primavera. Infine alle Scuole dell’Infanzia potranno accedere i nati dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: qualora dovessero esserci posti disponibili possono accedervi anche i nati dal primo gennaio al 30 aprile 2017. (Qui tutte le informazioni)