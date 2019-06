in foto: Immagine di repertorio

Lo scorso venerdì 7 giugno un neonato è deceduto poco dopo il parto all'ospedale Macedonio Melloni di Milano. Da quanto si apprende il piccolo è morto per un arresto cardiocircolatorio una manciata di minuti dopo essere nato da una donna di 36 anni, già mamma di quattro bambini. I genitori del piccolo una coppia di cittadini egiziani, ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del nosocomio meneghino. Sull'episodio è stato così aperto un fascicolo in procura e disposta l'autopsia sul corpo del neonato per verificare le cause del decesso, e stabilire se ci siano o meno state responsabilità in quanto accaduto da parte del personale medico.

La nota dell'ospedale: "Intervento tempestivo dei medici"

In una nota l'ospedale difende l'operato dei suoi medici, che sarebbero intervenuti tempestivamente: "In arresto cardiocircolatorio dopo pochi minuti dal parto, il bimbo viene tempestivamente rianimato dai professionisti esperti presenti, rianimatore e neonatologo. Nonostante le manovre svolte secondo le linee guida nazionali e internazionali, il cuore non ha ripreso a battere. È stata disposta l'autopsia dall'autorità giudiziaria e siamo in attesa di conoscere le cause di questa terribile tragedia". Per la direzione del nosocomio dunque si tratterebbe solo di una imprevedibile casualità non imputabile all'azione medica.